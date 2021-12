Economia e SNS resistem para já a Natal com mais casos

Nesta época festiva, o número de novos casos de covid-19 é mais do dobro dos do Natal do ano passado. Se para já o impacto nos serviços de saúde e na economia está longe do Natal de 2020, os especialistas alertam para incerteza elevada da nova vaga.

Economia e SNS resistem para já a Natal com mais casos









