Economia entra a travar no quarto trimestre

Os primeiros dados sobre o arranque do quarto trimestre põem a economia a travar: dos indicadores de confiança do INE aos de alta frequência do BdP e da OCDE todos vão no mesmo sentido. Ainda assim, economia deve crescer em 2022 acima da meta inscrita no OE.

Economia entra a travar no quarto trimestre









