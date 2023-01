Em 10 anos, ricos viram fortuna crescer seis vezes mais do que pobres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As desigualdades sociais têm aumentado crise após crise. A conclusão é de um estudo da organização humanitária Oxfam, que alerta que, na última década, a fortuna dos mais ricos aumentou seis vezes mais do que os rendimentos dos mais pobres. A pandemia da covid-19 veio acentuar ainda mais essas desigualdades, com a fortuna dos mais ricos a crescer cerca de 2,7 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) por

...