Meia centena de grandes empresas a atuar em Portugal assina nesta quinta-feira um pacto no qual se compromete a recrutar mais jovens, com vínculos mais sólidos e salários mais altos. No terceiro trimestre do ano passado, seis em cada dez tinham contratos a prazo. O salário médio era de 1.037 euros brutos.



Até 2026, as 50 empresas querem recrutar mais 10% de jovens e prometem dar vínculos estáveis a mais 19%. GettyImages Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt | Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 00:01







Um grupo de 50 das maiores empresas no país compromete-se a, ao longo dos próximos quatro anos, melhorar as condições de trabalho e vínculos para os trabalhadores mais jovens. O compromisso é selado nesta quinta-feira, numa iniciativa da Fundação José Neves (FJN) patrocinada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e prevê a verificação do cumprimento de metas ao longo do tempo.



50 grandes empresas fazem pacto para criar emprego jovem









