Empresas vão ter de enviar inventário valorizado para as Finanças já em 2020

As comunicações de inventários relativos a 2019, que terão de ser enviadas às Finanças até 31 de janeiro de 2020, terão de conter já a valorização dos produtos aí contidos, de acordo com uma Portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República. A medida já estava prevista no diploma de fevereiro que consagrou as novas obrigações contabilísticas para as empresas, faltando saber quando começaria a ser aplicada.

O inventário dos socks das empresas tem de estar permanentemente atualizado e todos os anos é enviada para as finanças uma "fotografia" do inventário a 31 de Dezembro. Até agora, continha essencialmente os produtos em stock e a respetiva quantidade, mas a ideia agora é que essa informação seja complementada com a valorização, ou seja, com a diferença em relação ao valor de aquisição se o produto tiver entretanto sido alvo de uma transformação ou modificação. Esse valor pode ser depois cruzado com o valor que as empresas apresentam no seu balanço anual.

Para os contabilistas não deverá haver um grande acréscimo de trabalho, uma vez que esse trabalho é feito através do software de que já dispõem para a realização da contabilidade, explicou ao Negócios Anabela Santos, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados. Até agora apenas se enviava para as Finanças a lista de produtos em stock e as quantidades, o que não é muito relevante em matéria de análise financeira, admite a especialista.