Empresas “zombie” são 4,5 vezes menos produtivas

Investem por trabalhador mais 32% do que as saudáveis, mas vendem por trabalhador menos 34%. Têm uma menor vocação exportadora e pagam salários mais baixos. Eis as conclusões de um estudo do Gabinete de Estudos Económicos do Ministério da Economia. Na pandemia, estas empresas não viáveis voltaram a crescer.

