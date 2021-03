Escolas só teriam estado abertas 22 dias com as novas regras

Os alunos até aos 12 anos – do 1.º e 2.º ciclos – apenas teriam tido 22 dias de aulas presenciais este ano letivo com as novas regras. Pior seria a situação dos estudantes com mais de 12 anos, que ainda não teriam ido um único dia à escola.

