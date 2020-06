Estabilização da economia tem nova taxa para a banca e apoios ao emprego

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) foi apresentado na semana passada, tendo a resolução do conselho de ministros sido publica em Diário da República no fim de semana. Terça-feira será comunicada a proposta para o Orçamento Retificativo para 2020, no qual o PEES estará vertido.