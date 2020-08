Estudantes do ensino superior vão poder ficar alojados em hostels

O Ministério da Ciência e Ensino Superior está em negociações com a Associação dos Hostels de Portugal, para que estas unidades de alojamento local disponibilizem camas aos estudantes do ensino superior no próximo ano letivo. Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Público, o acordo vai abranger as cidades de Lisboa, Porto Coimbra e Braga.

Será a Associação a identificar os hostels disponíveis para receber os estudantes, sendo depois assinado um contrato com cada instituição de ensino superior. Citado pelo Público, o secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, destaca que o acordo será positivo para ambas as partes, uma vez que irá ajudar os hostels a minimizar o efeito da falta de turistas.





Leia Também Igreja quer alugar camas a estudantes universitários

Além destes estabelecimentos de alojamento local, os estudantes também poderão ficar alojados em Pousadas da Juventude, ao abrigo de um acordo estabelecido com a Movijovem, que disponibilizou 500 camas.

Por causa da pandemia, as residências para estudantes foram obrigadas a reduzir o número de camas disponíveis. No total, serão menos três mil no ano letivo que arranca em setembro.



O concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca esta sexta-feira e prolonga-se até 23 de agosto. Estão disponíveis mais de 51 mil vagas.