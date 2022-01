Euro assinala este sábado 20 anos de circulação

Leia Também Notas de euro em circulação triplicam em 20 anos

Leia Também Duas décadas após chegada do Euro, há milhares de milhões em dinheiro antigo por trocar

O euro, moeda oficial de 19 países da União Europeia (UE) que abrange 340 milhões de pessoas, comemora este dia 1 de janeiro o 20.º aniversário da sua entrada em circulação e fá-lo como segunda divisa de reserva mundial.A introdução do euro como divisa nos mercados financeiros mundiais aconteceu em 01 de janeiro de 1999, mas só em 2002 chegou, de facto, aos bolsos dos cidadãos como moeda física.O euro foi o primeiro grande passo para a integração política europeia, embora tenha tido um comportamento irregular ao longo da sua história.Estas são as datas principais da sua introdução e evolução:- 01/01/2002: O euro começa a circular fisicamente em 12 Estados da UE: Espanha, Itália, França, Portugal, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Áustria, Irlanda, Finlândia e Grécia.- 01/07/2002: As notas e moedas dos antigos sistemas independentes dos países da zona euro são retiradas do mercado europeu.- 01/01/2007: A Eslovénia adota o euro como a sua moeda oficial.- 01/01/2008: Malta e Chipre colocam o euro em circulação.- 22/04/2008: O euro passa a barreira dos 1,60 dólares na sua cotação intradiária, embora feche com um câmbio de 1,5931 dólares, revitalizado como valor refúgio em relação ao dólar, pressionado pela crise financeira originada nos Estados Unidos.- 15/07/2008: O euro atinge máximos históricos face ao dólar, ao cotar-se nos 1,5990 dólares no fecho da sessão, pouco antes da crise da dívida assolar a zona euro.- 01/01/2009: A Eslováquia adota o euro como moeda.- 05/02/2010: A UE lança o primeiro resgate da zona euro, concedendo ajuda financeira à Grécia para evitar a bancarrota. Seguiram-se resgastes à Irlanda, Portugal, Chipre e aos bancos espanhóis.- 01/01/2011: A Estónia torna-se o 17.º país da zona euro.- 30/06/2011: O euro é oficializado no principado de Andorra, um país não pertencente à UE.- 01/01/2014: A Letónia torna-se o 18.º país da zona euro.- 01/01/2015: A Lituânia torna-se o 19.º país da zona euro.- 31/12/2015: A moeda europeia caiu 10,2% em 2015, um ano marcado pelo terceiro resgate à Grécia.- 01/01/2017: O euro comemora 15 anos aproximando-se da paridade com o dólar, que havia caído em 2016 para o nível mais baixo em 14 anos (1,03 dólares por euro).- 17/09/2018: O Banco Central Europeu (BCE) apresenta as novas notas de 100 e 200 euros da série Europa, que deixaram de incluir a nota de 500 euros para evitar a facilitação de atividades ilícitas.- 31/12/2020: Após anos de intensas oscilações, a cotação do euro em relação ao dólar estabiliza em 2020 num intervalo entre 1,1 e 1,2.- 27/12/2021: O euro cota-se a 1,1313 dólares e 2021 termina como o pior de seis anos, com uma queda superior a 7%, devido à tendência de valorização da moeda americana.- 01/01/2022: O euro, a realização mais tangível do projeto comunitário, comemora o 20.º aniversário desde a sua introdução.