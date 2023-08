Eurostat sugere mecanismos para atrair e reter técnicos no INE

No ano passado, trabalhavam no Instituto Nacional de Estatística (INE) 583 pessoas, um número 14% inferior ao que a direção da autoridade estatística considera que seria o ideal para desenvolver a atividade. No entender do Conselho Diretivo, deveriam ser 687 trabalhadores. A falta de pessoal tem sido reiterada ao longo dos anos e foi também agora insistentemente referida durante a visita de avaliação (“peer review”) em setembro

...