Excedente externo atinge em 2023 valor mais elevado desde o período da troika

Portugal atingiu no final do ano passado o excedente externo mais elevado desde 2013 e o terceiro maior desde o início da série, em percentagem do PIB, revelou esta terça-feira, o Banco de Portugal nas estatísticas da balança de pagamentos. No final de 2023,Em termos absolutos o excedente, o que corresponde a uma significativa melhoria face a 2022, quando as necessidades de financiamento foram de 0,5 mil milhões, refere o banco central nacional.A série do Banco de Portugal recua até 1953. Além de 2013, quando se atingiu um rácio de 3,29% do PIB, o segundo melhor valor foi em 1986, com 3,08%.

A balança de bens e serviços teve, em 2023, um saldo positivo de 3.300 milhões de euros (1,2% do PIB), com o excedente da balança de serviços a superar o défice registado na balança de bens. Em 2022, a balança de bens e serviços tinha tido um défice de 4.700 milhões de euros (1,9% do PIB).





O défice da balança de bens diminuiu 1.700 milhões de euros relativamente a 2022, com as importações a caírem a um ritmo superior ao das exportações (-3,0% e -1,8%, respetivamente), o que, diz o BdP, "resultou, em parte, da evolução dos preços verificada em 2023".





Já na balança de serviços o aumento das exportações foi superior ao aumento das importações, tendo o excedente da balança de serviços crescido 6.300 mil milhões de euros.





O BdP indica que tanto o saldo como as exportações e as importações de serviços "se situaram acima dos valores pré-pandemia, tendo sido os mais elevados de toda a série".

As exportações e as importações de viagens e turismo atingiram mesmo em 2023 "os valores mais elevados de toda a série", tendo aumentado, respetivamente, 19% e 14% face a 2022.

* Com Lusa