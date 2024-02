Turismo em nível recorde dá empurrão de 4 mil milhões de euros às exportações

Leia Também Excedente externo atinge em 2023 valor mais elevado desde o período da troika

O setor das viagens e turismo registou um recorde de exportações em 2023, atingindo 25,1 mil milhões de euros. O valor é oface ao ano anterior.Foi, de entre todas as atividades, a que mais contribuiu para a balança de serviços, que cresceu 6,3 mil milhões de euros (de 21,8 mil milhões de euros em 2022 para 28 mil milhões em 2023).Os dados são do Banco de Portugal, que explica que "na balança de serviços, o. O excedente da balança de serviços cresceu, em comparação com o ano anterior, 6,3 mil milhões de euros. Tanto o saldo como as exportações e as importações de serviços se situaram acima dos valores pré-pandemia, tendo sido os mais elevados de toda a série"."Nas exportações de serviços, destacaram-se as. Estes serviços apresentaram taxas de variação homólogas de 19%, 11% e 17%, respetivamente", realça o documento.Com a exceção dos anos da pandemia, as exportações de viagens e serviços tiveram uma evolução positiva crescente desde 2010, passando de 7,6 mil milhões de euros nesse ano para 18,3 mil milhões em 2019. No ano seguinte, fruto das restrições impostas pelo combate à Covid-19, caiu para 7,7 mil milhões de euros.A recuperação aconteceria logo no ano seguinte, com um aumento para 10 mil milhões de euros, valor que mais do que duplicaria em 2022, quando atingiu 21,1 mil milhões. Em 2023 atingiu o recorde agora divulgado, de 25,1 mil milhões de euros.