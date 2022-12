Explicador: Pico de inflação pode estar à vista, mas é incerto

O ritmo de subida de preços abrandou em novembro e deu conforto à ideia de início de um percurso de descida na inflação, previsto pela Comissão Europeia para este trimestre. Os indicadores mais avançados também dão força ao argumento. Mas o Banco Central Europeu (BCE) tem vindo a refrear ânimos e admite que os preços voltem a acelerar no início de 2023.



A estimativa inicial para a inflação anual em novembro, a confirmar pelo Eurostat no final da próxima semana, indica que a subida de preços na Zona Euro terá recuado para 10%, menos seis décimas do que em outubro. É a primeira descida em perto de ano e meio, com apenas um pequeno grupo de países a contrariar a tendência: França, Letónia, Lituânia, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia.



Mas é incerto que este pequeno alívio mude já a orientação das projeções do BCE na atualização que servirá de base para que o conselho de governadores decida a dimensão de nova subida nos juros, que será certa. A uma semana da decisão, Philip Lane, economista-chefe do BCE, alertava esta terça-feira em entrevista com a imprensa italiana que a Zona Euro andará certamente perto do pico da inflação, mas que isso não exclui nova aceleração nos preços, ou "alguma inflação extra", no início do próximo ano.



"Em alguns países, os preços [do gás] nos consumidores têm mexido muito, enquanto noutros, por exemplo, algumas empresas de serviços de utilidade pública ainda não completaram as subidas de preços", exemplificou o responsável pelos indicadores que servem de guia à ação do BCE. É de esperar que apenas a primavera, ou mesmo o verão, traga uma queda na inflação que seja expressiva.



Mas, se o pico atual não exclui novos picos mais à frente, haverá fatores a favor de moderação na política monetária. Desde logo, a passagem do tempo e o caminho feito. Os governadores do BCE vão ter na base da decisão juros diretores que já estão em 2%, e o horizonte de médio prazo para a estabilização de preços, entretanto, avança: as novas previsões de Frankfurt já se vão estender até 2025, tempo que poderá ser suficiente para que a inflação entre no terreno pretendido, junto aos 2%.



Por outro lado, ainda, a expectativa de moderação nas subidas da Reserva Federal norte-americana retira parte da pressão criada com a desvalorização do euro face ao dólar (outro contributo para subidas de preços no lado europeu).



Descida com riscos



É por aqui, também, que as previsões de descidas de preços para 2023 exigem cautelas. Para o próximo ano, o Banco Mundial antecipa recuos de 11,2% nos preços da energia e de 8,1% nos bens não energéticos (menos 6,2% na alimentação), que poderão, no entanto, ser neutralizados no processo cambial. A exemplo, alerta, apesar de uma descida a rondar os 6% no preço do Brent denominado em dólares entre fevereiro e setembro deste ano, pouco mais de um terço dos importadores sentiram efetivas descidas domésticas de preços.



Noutros indicadores globais de desanuviamento dos fatores da inflação, os preços dos fretes de transporte marítimo parecem também ter descido finalmente. O índice global de preços de contentores Freightos cotava na última sexta-feira o custo do transporte de uma unidade equivalente a cerca de 12 metros nos 2.528 dólares, o valor mais baixo em dois anos.



Na Zona Euro, entretanto, os preços na produção industrial conheceram em outubro a primeira descida mensal em mais de dois anos. O recuo foi de 2,9%. Mas esta é uma diminuição explicada apenas por 6,9% de descida nos preços dos produtores de energia, com os preços de bens correntes e duradouros ainda a acelerarem. Para os próximos três meses, contudo, há menos expectativa de aumentos. Os dados dos inquéritos aos negócios europeus são sobretudo mais positivos no segmento de retalho.



Mas, mesmo na ausência de novos choques, a guerra persiste na Europa e poderá haver novos fatores a pressionar preços. Christine Lagarde, a presidente do BCE, alertou já para três. Um deles é a passagem de aumentos na energia para as tarifas dos consumidores que ainda estará por fazer, como também referiu Philip Lane. Há ainda que contar com eventuais efeitos de segunda ordem trazidos por subidas salariais, a ganharem ritmo, e pelas medidas tomadas pelos governos do euro para protegerem os consumidores. Grande parte delas contrariará o objetivo de redução de procura visado na política monetária do BCE.