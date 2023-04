Leia Também PIB acelera em cadeia com crescimento de 1,6% no primeiro trimestre

O crescimento das exportações de bens superou o das importações no primeiro trimestre do ano. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta sexta-feira, indica que as exportações de bens aumentaram 13,3%, enquanto as importações cresceram 8,7%, em comparação com igual período do ano passado.O crescimento das exportações terá sido um dos motores do crescimento da economia portuguesa entre janeiro e março. Segundo o INE, o produto interno bruto (PIB) português terá acelerado no primeiro trimestre deste ano 1,6%, em cadeia . Este é o crescimento económico mais forte registado desde o início do ano passado.No entanto, o INE dá ainda conta de que houve "um abrandamento do crescimento das transações de bens" entre janeiro e março deste ano, à semelhança do que se vinha a registar em meses anteriores.No quarto e último trimestre do ano passado, as exportações de bens tinham crescido 16% (mais 2,7 pontos percentuais do que nos primeiros três meses deste ano), ao passo que as importações tinham aumentado 17,8% (mais 9,1 pontos percentuais do que o agora registado).Esse foi o terceiro trimestre consecutivo de abrandamento das compras e vendas de bens ao exterior. A explicar parte dessa travagem nas exportações e importações pode estar a inflação. Com a inflação pesar menos nas trocas comerciais nacionais, é natural que o valor das exportações e importações, expresso em termos nominais, seja inferior.Os últimos dados divulgados pelo INE mostram que a variação do índice de valor unitário (preços) teve um crescimento de 7,1% nas exportações de fevereiro, enquanto nas importações terá sido de 4,4%.