Exportações de turismo tiveram o melhor mês de maio de sempre

O turismo continua a dar um contributo importante para a balança de pagamentos. As exportações de viagens e turismo totalizaram 2,1 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre para um mês de maio, de acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta quinta-feira.

As exportações e as importações de viagens e turismo cresceram 20,9% e 8,9%, respetivamente, o que contribuiu para um aumento do saldo desta rubrica de 333 milhões de euros.



Esta evolução ajudou a economia portuguesa a ter excedente externo de 704 milhões de euros." Até maio de 2023, o défice da balança de bens e serviços reduziu-se 3261 milhões de euros em relação ao mesmo período de 2022", detalha o Banco de Portugal.





O número de turistas que chegam a Portugal continua a aumentar de mês para mês. Os últimos dados do INE mostram que em maio Portugal registou 7,1 milhões de dormidas, um aumento de 10% face ao mesmo período de 2022 e de 12% face a abril. E as mais recentes perspetivas estimam que a tendência de crescimento se mantenha.





O World Travel & Tourism Council’s (WTTC) prevê que o setor contribua com 40,4 mil milhões de euros para a economia portuguesa até ao final deste ano, ultrapassando mesmo os valores pré-pandemia.





Segundo organização mundial que representa o setor privado do turismo e viagens, em 2022 o contributo do setor para o PIB aumentou 61% para quase 38 mil milhões de euros, representando 15,8% da economia nacional. E prevê que até 2033 deverá representar mais de um quinto do PIB.