Fatura covid colocou pressão limitada nas contas dos municípios, diz TdC

A fatura direta paga pelos municípios em medidas de resposta à emergência do primeiro ano da pandemia, estimada pelo Tribunal de Contas em 240 milhões de euros, não implicou uma subida global da despesa, com a maioria das autarquias do território continental a diminuir gastos em 2020, e com a travagem de atividade a gerar também poupanças significativas, indica o Tribunal de Contas (TdC).





