Fed diz que alterações climáticas ameaçam estabilidade financeira

Lael Brainard (na foto), membro do conselho de governadores do banco central dos EUA (Reserva Federal, Fed), advertiu esta segunda-feira que "as alterações climáticas colocam riscos importantes para a estabilidade financeira" e apelou à sua avaliação, para uma resposta devida."É vital passar do reconhecimento dos riscos importantes colocados pelas alterações climáticas à estabilidade financeira, para o momento em que as consequências quantitativas destes riscos são avaliadas e tratadas", segundo aquela responsável.Estas considerações de Brainard, apontada na comunicação social como uma possibilidade para o Departamento do Tesouro de um governo de Joe Biden, foram publicadas no relatório semestral da Fed sobre estabilidade financeira.Foi a primeira vez que este documento considerou o impacto das alterações climáticas na economia.Brainard deplorou a falta de clareza das empresas quanto ao custo financeiro da sua verdadeira exposição aos riscos ligados às alterações climáticas."Os mercados financeiros têm dificuldade em analisar e quantificar os riscos climáticos", sublinhou no texto.Furacões, tempestades, inundações, incêndios florestais "podem levar os investidores a rever repentinamente a sua perceção do valor dos seus bens ou dos seus ativos financeiros", detalhou."As alterações climáticas acrescentam uma camada de incerteza e riscos económicos que só agora estamos a integrar na nossa análise de estabilidade financeira", indica no seu relatório.