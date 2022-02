Ferreira Machado: "Investir somente em educação não vai permitir que Portugal cresça"

ponto de partida do próximo episódio das Conversas Visíveis, em que José Ferreira Machado é conduzido no debate pelos colunistas da Mão Visível António Nogueira Leite e Paulo Carmona.

É economista e não evita fazer afirmações mais polémicas mesmo que possam não ser politicamente corretas. José Ferreira Machado, vice-reitor da Universidade Nova, entende que "é uma grande ilusão pensar que a chave do crescimento económico sustentável, a prazo, reside somente na educação".O académico vai buscar a experiência às teorias económicas para sublinhar que "acumular capital humano sobre capital humano, sobre capital humano, não nos vais provocar crescimento sustentável". "Eu acho que isto, por si só, entra em rendimentos decrescentes e não permite que a economia descole."A geração mais preparada de sempre e a sua ligação à economia e ao crescimento serviram deSem medo das palavras, o vice-reitor da Nova acredita que em Portugal "há muito o mito da educação".

"Pode até argumentar-se se o país não produz demasiados doutorados. Olhando para o tecido económico, os doutorados não são absorvidos e a questão que se levanta é porque é que deveriam ser", frisa o académico no episódio das Conversas Visíveis que estará disponível no site do Jornal de Negócios a partir desta quinta-feira, 24 de fevereiro.



"Para mim é totalmente claro que investir somente em educação não vai permitir que Portugal cresça", adianta. isto porque "o crescimento é um fenómeno complexo que resulta da interação de vários fatores". Por isso, diz Ferreira Machado, "temos sempre de voltar a um ponto essencial que aprendemos como economistas: a questão dos incentivos". "A questão dos incentivos à criação de riqueza, para que as pessoas mais formadas criem riqueza, é a questão essencial do crescimento económico."







