Galamba garante que vai haver decisão sobre novo aeroporto e cita Marcelo

Leia Também Sem surpresas. OE para 2024 aprovado na generalidade pela maioria socialista

O ministro das Infraestruturas, o escolhido pelo Governo para encerrar os dois dias de debate na generalidade da proposta do Orçamento do Estado para 2024, garantiu que decisão sobre a localização no aeroporto será tomada. Para elogiar o proposta orçamental citou, curiosamente, Marcelo Rebelo de Sousa, que há meses pedia a sua demissão."Teremos em curso melhorias no Aeroporto Humberto Delgado e tomaremos uma decisão que tem estado indefinida há mais de 50 anos. Sim, decidiremos mesmo a localização do novo aeroporto", afirmou o responsável pela pasta das Infraestruturas."Construir soluções é o que este Governo tem feito e vai continuar a fazer. Só desta forma é possível testemunhar o que tem sido o aumento do investimento público, o aumento do investimento privado e o aumento do investimento estrangeiro", acrescentouNo elogio à proposta do Executivo, João Galamba escolheu citar o Presidente da República que caracterizou o OE como "a única estratégia possível". Uma opção que gerou gargalhadas no plenário."Permitam-me citar sua Excelência, o Presidente da República: 'Este orçamento segue a única estratégia possível'. E, pedindo permissão, acrescentar: e é um bom orçamento", afirmou.Galamba sublinhou também que o Governo "tem trazido várias Autoeuropas" para Portugal e diz que oposição "nega a realidade" ao não valorizar investimento no país."O líder da bancada parlamentar do PSD disse há uns anos que era necessário trazer outra Autoeuropa para Portugal. Sr. Deputado é com muito gosto que o informo que o Governo tem trazido várias Autoeuropas para Portugal", afirmou João Galamba exemplificando com a construção do "data center" em Sines, o "projeto da Galp para a descarbonização da sua refinaria" e o "projeto da Repsol na sua fábrica de polímeros"."Estes três investimentos representam uma verba superior a 5 mil milhões de euros e a criação de milhares de postos de trabalho", argumentou.