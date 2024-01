Sindicato dos Impostos: “A AT não tem os recursos para a inspeção trabalhar”

O líder do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Gonçalo Rodrigues, traça um retrato dos recursos humanos e materiais no Fisco e defende que é preciso conseguir fazer melhor com o que se tem. Além disso, “a motivação das pessoas também é importante e a nossa carreira tem sido completamente desvalorizada”, lamenta.



D.R. Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 09:00







O novo presidente do Sindicato dos trabalhadores dos Impostos (STI) fala da falta de meios e da forma como os que existem são geridos. Os acessos à base de dados dos contribuintes continuam a dar origem a processos que, garante, na esmagadora maioria dos casos terminam dando a razão aos trabalhadores. Isso, contudo, prejudica o trabalho, lamenta.



... ... Saber mais Gonçalo Rodrigues

Sindicato dos Impostos: “A AT não tem os recursos para a inspeção trabalhar”









