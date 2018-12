Governo é o grande derrotado nas alterações ao orçamento

Aprovado o Orçamento do Estado para 2019, o Negócios procurou identificar os principais derrotados e vencedores do período de votação na especialidade. Apesar de, como era expectável, ter conseguido aprovar o quarto e último OE da legislatura com o apoio do PCP e do BE, o Governo viu algumas das suas medidas mais emblemáticas serem derrotadas, com a união do PSD e do CDS, mas também dos parceiros parlamentares, e foi forçado, contra a sua vontade, a voltar às negociações com as carreiras especiais da Função Pública.