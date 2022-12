Governo espanhol termina desconto nos combustíveis e dá cheque às famílias

O atual pacote de ajudas do governo espanhol termina no final do ano. É por isso esperado que o primeiro-ministro Pedro Sanchez divulgue as alterações que vão ser feitas para 2023, após a última reunião do Conselho de Ministros espanhol.

