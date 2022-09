Governo incorpora no ISP taxa declarada ilegal

A Contribuição do Serviço Rodoviário, declarada ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, deverá ser incorporada no ISP, a forma encontrada para a manter e contornar o problema. Governo aproveita ainda para trocar as voltas às gasolineiras que pretendam ir a tribunal pedir o reembolso da contribuição paga no passado.

Governo incorpora no ISP taxa declarada ilegal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Governo incorpora no ISP taxa declarada ilegal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar