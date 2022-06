Governo recua na regulação das plataformas digitais

Estafetas e motoristas podem vir a ter um contrato de trabalho, mas com quem? Novo diploma do Governo recua na intenção de os vincular às próprias plataformas, como a Uber ou a Glovo, como explica ao Negócios a coordenadora do Livro Verde, Teresa Coelho Moreira.

