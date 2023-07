Há quase oito mil pedidos de “vistos gold” à espera de aprovação

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem ainda 21.364 pedidos relacionados com o regime de Autorização de Residência para Investimento (os chamados "vistos gold") em fase de pré-análise, avança esta terça-feira o Público . Desses, 7.802 referem-se a pedidos de cidadãos estrangeiros e 13.562 são pedidos de cidadãos estrangeiros que pretendem beneficiar deste regime através do reagrupamento familiar.Esses pedidos surgem numa altura em que a legislação sobre a concessão de "vistos gold" vai apertar . Inicialmente, o Governo queria acabar com a atribuição destes vistos, mas acabou por recuar e manter a possibilidade de obter este tipo de vistos através de fundos de investimento e até à entrada em vigor do Pacote Mais Habitação.Desde o início deste regime, foram concedidos 12.396 "vistos gold", num investimento total de 7.157 milhões de euros. A China lidera, com 5.366 vistos, seguindo-se o Brasil (1.229) e os Estados Unidos (713). A compra de imóveis tem sido a principal razão para a concessão dos "vistos gold", com um total de 90% dos vistos destinados a essa modalidade.