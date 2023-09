Investimento captado por vistos gold cai quase 12,5% em agosto

Leia Também Cinco fundos do Consolidar têm investimentos de vistos "gold"

O investimento captado através dos vistos gold caiu 12,5% em agosto, em termos homólogos, para 32,8 milhões de euros e quase 43% em cadeia, segundo contas feitas pela Lusa com base nos dados estatísticos do SEF.Em agosto, o investimento captado através do programa de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI) somou mais de 32,8 milhões de euros, o que representa uma queda de 12,5% face a igual mês de 2022 (37,5 milhões de euros).Face a julho, quando o investimento totalizou 57,2 milhões de euros, a queda foi de quase 43%.No mês passado, foram concedidos 64 vistos "dourados", dos quais 42 no critério de aquisição de bens imóveis (num total de 22,3 milhões de euros), em que 25 vistos gold corresponderam à compra para reabilitação urbana (8,8 milhões de euros).No que respeita ao critério de transferência de capitais, o investimento ascendeu a 10,4 milhões de euros, num total de 22 ARI concedidos.Entre janeiro e agosto, o investimento captado através deste instrumento somou mais de 493 milhões de euros, mais 24% que o registado em igual período do ano passado.No top 5 das nacionalidades, os EUA obtiveram 12 vistos "dourados", seguida da China, com nove, e do Brasil, com oito. Foram ainda concedidos seis vistos gold à Rússia e outros seis à Turquia. Ainda durante o período em análise foram concedidos 72 vistos para familiares reagrupados.No acumulado do programa - desde outubro de 2012 até agosto de 2023 - foram concedidas 12.561 autorizações de residência, com a China a liderar com 5.383, seguida do Brasil (1.246), EUA (741), Turquia (603) e África do Sul (561).O investimento total soma mais de 7.247 milhões de euros, dos quais 6.401 milhões em aquisição de bens imóveis (11.284 ARI), dos quais 653 milhões de euros tendo em vista a reabilitação urbana (1.830 vistos gold).A transferência de capitais totaliza 846 milhões de euros, tendo sido atribuídos 1.255 vistos e a criação de postos de trabalho foi responsável pela concessão de 22 ARI. Até à data foram concedidos vistos a 20.241 familiares reagrupados.