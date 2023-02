IMI das barragens arrisca ir parar aos tribunais

As barragens devem ou não ser tributadas em IMI? E como devem ser avaliadas? O que é que se considera de domínio público e por isso isento de imposto e o que deve ser contabilizado para calcular o valor patrimonial tributário? A Autoridade Tributária (AT) prepara-se, por ordem do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), para avançar com uma avaliação das hidroelétricas, inscrevendo as mesmas na matriz predial

