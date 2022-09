Importações do Brasil mais do que duplicaram

A balança comercial entre Portugal e Brasil está significativamente negativa, uma tendência que se tem vindo a agravar. De acordo com dados oficiais, partilhados com o Negócios pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), as exportações de Portugal para o Brasil têm vindo a decrescer desde 2017, enquanto as importações mais do que duplicaram entre esse ano e 2021.





