INE recebe 60 mil candidaturas para recenseadores do Censos 2021

O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu cerca de 60 mil candidaturas para recenseadores no âmbito do Censos 2021, anunciou hoje o organismo estatístico, adiantando que a seleção ficará a cargo das autarquias e será feita em março.De acordo com um comunicado do INE, entre os 60 mil candidatos a nível nacional apenas os que "melhor se enquadram nos requisitos definidos" serão chamados para entrevistas de seleção."Após a seleção, os recenseadores vão adquirir o conjunto de conhecimentos necessários ao desempenho das suas funções nos Censos 2021. Os Censos 2021 terão início no próximo mês de abril e serão realizados preferencialmente pela Internet. A partir de 05 de abril, todos os alojamentos vão receber uma carta com a informação necessária para a resposta aos Censos 2021 pela Internet distribuídas pelos recenseadores", explicou o INE.O instituto refere ainda que o contexto de pandemia vai obrigar a um plano de contingência "de modo a prevenir riscos para a população, recenseadores e demais colaboradores, bem como garantir a qualidade da execução da operação estatística".Entre as medidas previstas para a redução de riscos de contágio estão a opção preferencial pela recolha de informação pela internet, criando uma linha telefónica de apoio à população; a possibilidade de responder ao Censos 2021 por telefone, uma opção "dirigida essencialmente a grupos da população com maior dificuldade na resposta pela Internet ou impedidos de contacto presencial, nomeadamente por razões de saúde pública".Para os casos em que o contacto presencial não possa ser substituído será adotado "um rigoroso Protocolo de Saúde Pública, que descreve as medidas de segurança a aplicar".