Inflação pode ser risco para a execução do PRR, alerta OCDE

No relatório com as previsões económicas para Portugal, a OCDE avisa que a recuperação económica pode ficar comprometida por atrasos na execução do PRR, numa altura em que várias empresas se têm mostrado reticentes em avançar com obras públicas devido ao aumento persistente dos preços dos materiais de construção, assim como dos custos com energia.

