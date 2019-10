Iniciativa Liberal chega ao Parlamento

O Iniciativa Liberal, criado enquanto partido em 2017, conseguiu eleger um deputado. Foi o cabeça de lista por Lisboa que conseguiu ser eleito: João Cotrim Figueiredo.





João Cotrim Figueiredo tem uma vasta experiência. Formado em economia pela London School of Economics e com um MBA pela Universidade Nova de Lisboa, João Cotrim Figueiredo passou pela Compal, pela Nutricafés, onde trabalhou com Pires de Lima, e pela TVI, entre 2010 e 2011, como diretor geral. No final de 2013 assumiu o cargo de presidente do Turismo de Portugal.

Nestas eleições concorreu como cabeça de lista por Lisboa pelo Iniciativa Liberal, partido que se estreia assim na Assembleia da República.





O líder do Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto (na foto) é o cabeça de lista pelo Porto.