Investimento das empresas deverá recuperar 3,5% este ano, após quebra de 2020

O investimento das empresas deverá recuperar 3,5% neste ano, depois de em 2020 ter sofrido uma queda de 16,3%, de acordo com os dados do INE - Instituto Nacional de Estatística.Segundo o Inquérito de Conjuntura ao Investimento de outubro de 2020, com período de inquirição entre 1 de outubro de 2020 e 14 de janeiro de 2021, a queda do investimento empresarial no ano passado atingiu maior expressão entre as grandes empresas, "que terão cancelado ou adiado decisões de investimento".Agora, para este ano os resultados do inquérito apontam para uma recuperação parcial do investimento empresarial, com essas mesmas empresas em destaque (estimativa de crescimento de 10,5%).As perspetivas das empresas dos restantes escalões (pequenas e médias empresas) apontam para a continuação da redução significativa do investimento em 2021, embora menos intensa que a registada em 2020, pode ler-se no relatório.As empresas das indústrias transformadoras, que apresentam uma vertente mais exportadora, tiveram uma queda superior à média nos 18,2% em 2020.Relativamente a 2021, perspetiva-se uma diminuição de 3% do investimento empresarial nas empresas exportadoras, o que compara com um decréscimo mais expressivo previsto para o conjunto das empresas da secção de indústrias transformadoras (-6,9%) e contrasta com um aumento para o total de empresas (3,5%).