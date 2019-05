Isabel Furtado: Mudar as leis da aprendizagem

"Na era 4.0, não bastará aprender e dominar as ciências e tecnologias. É fundamental ensinar outras competências. ", afirma Isabel Furtado, presidente da Cotec Portugal, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.