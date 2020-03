Segundo o jornal, numa primeira fase, terá sido assinado na sexta-feira um decreto-lei em Itália que, entre outras coisas, suspende o pagamento de contas de energia e gás nos onze municípios do norte, isolados por causa da epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, considerados "zona vermelha".



"Temos várias hipóteses em mente [para esta segunda fase]. Desde o crédito tributário para empresas que sofreram uma queda no volume de negócios de mais de 25%, até uma baixa de impostos", precisou Roberto Gualtieri.



Segundo o governo italiano, este pacote de ajudas vai implicar um desvio do défice planeado para este ano, estimado em setembro em 2,2% do PIB, para o qual Roma vai solicitar flexibilidade junto de Bruxelas.



"Trata-se de um aumento de gastos adicionais (...) compatível com a flexibilidade previstas pelas normas do Pacto de Estabilidade, uma vez que estamos na presença de circunstâncias excepcionais objetivas", sustentou o governante italiano.



"É um número consistente e sustentável, calculado com critérios objetivos e de acordo com as necessidades reais. Não há razão para temer que Bruxelas o rejeite", acrescentou.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.979 mortos e infetou mais de 87 mil pessoas, de acordo com dados reportados por 65 países e territórios.



Além de 2.870 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia Estados Unidos da América e Filipinas.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".



O Governo italiano está a preparar um pacote de medidas para reduzir o impacto económico do surto de Covid-19 nas empresas, da ordem dos 3,6 mil milhões de euros, revelou o ministro da Economia italiano. m entrevista hoje ao jornal "La Repubblica" , o ministro Roberto Gualtieri, citado pela agência espanhola Efe, adiantou que o pacote de medidas está a ser desenhado pelo executivo e será aprovado nos próximos dias "contendo intervenções a todos os níveis", que estão a ser negociados com organizações de ação social e autoridades locais.