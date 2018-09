Já há 23.767 residentes não habituais no país

Vêm sobretudo de França, mas também de países como o Reino Unido, Itália, Suécia ou Brasil. Ao todo, desde que foi criado o regime dos residentes não habituais, em 2009, já chegaram ao país 23.767 cidadãos estrangeiros (ou nacionais que optaram por "regressar") que beneficiaram ou beneficiam de isenção de impostos sobre o rendimento de pensões ou do trabalho obtido no estrangeiro desde que permaneçam no país por mais de 183 dias por ano ou aqui adquiram um imóvel que faça supor que cá pretendem residir.

Caso cá obtenham rendimentos do trabalho dependente ou independente, têm garantida uma taxa de IRS de apenas 20%.