JMJ: Costa destaca "momento de grande transformação" para a zona ribeirinha de Lisboa

Leia Também Costa desvaloriza custos da JMJ e aponta retorno económico imediato

O primeiro-ministro considerou esta segunda-feira que a Jornada Mundial da Juventude vai ser um "momento de grande transformação" para a zona ribeirinha de Lisboa que valorizará a área metropolitana, agradecendo o esforço feito pelas várias entidades envolvidas na sua organização.É "um momento único e que permite transformar estas jornadas em mais do que numa jornada com a presença de Sua Santidade, [mas] sobretudo num momento de grande transformação de todo este território e de potenciar e valorizar o conjunto da área metropolitana de Lisboa", afirmou António Costa.O chefe do executivo fazia uma breve intervenção no parque Tejo, onde vai decorrer uma parte da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), pouco depois de ter visitado todo o recinto acompanhado pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, pelos autarcas de Lisboa, Carlos Moedas, e de Loures, Ricardo Leão, e pelo bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.O primeiro-ministro agradeceu o esforço conjunto feito pelas várias entidades parar preparar o parque Tejo, "não só para os dias das jornadas, mas sobretudo para o futuro" da frente ribeirinha de Lisboa e para o município de Loures.António Costa considerou que o país "vai ganhar com essa transformação", salientando que o trabalho feito no parque Tejo remata a "transformação que há 25 anos a Expo[98] iniciou e que se tem vindo a desenvolver"."Agora finalmente está consolidado o aterro sanitário e é possível começar a flui-lo como um parque urbano e isso é um grande ganho para rematar a Expo 98", reforçou.No que se refere a Loures, o primeiro-ministro defendeu que o município "ganha aquilo que não tinha de todo", salientando que, aos 15 hectares do município que compõem o parque Tejo, acrescem outros 40 hectares que também irão ser recuperados, permitindo criar "um grande parque urbano em toda a frente urbana de Sacavém e Bobadela"."É um ganho imenso de qualificação deste território e destas populações, que vão passar a fruir de uma qualidade de vida única e de todos aqueles que, vivam onde vivam, possam vir fruir deste maravilhoso Mar da Palha, e deste parque urbano que aqui se estende", referiu.O chefe do executivo agradeceu a todos pelo "esforço enorme que foi feito", afirmando saber que, "em Portugal, trabalhar em conjunto é sempre algo difícil"."Entre instituições é ainda mais difícil, mas eu acho que este foi um momento de grande comunhão", referiu.Dirigindo-se ao bispo Américo Aguiar, António Costa agradeceu-lhe a sua "força inspiradora, o carinho, a capacidade de lançar pontes, de unir aqueles que estão desunidos".Numas curtas declarações aos jornalistas durante esta visita, Ana Catarina Mendes foi questionada sobre os ajustes diretos para a JMJ, tendo respondido que 90% dos contratos celebrados foram feitos por concurso público e 10% por ajuste direto, tendo sido "todos sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas"."Portanto, estou absolutamente tranquila com a necessidade de cumprir a lei", afirmou.A governante considerou que "está tudo a postos" para a JMJ, salientando que, no que se refere "às responsabilidades do Estado, de cooperação com as câmaras municipais e com a Igreja, está tudo preparado".Interrogada se está tranquila de que tudo irá correr bem, a ministra respondeu: "Eu julgo que, quando nós temos um acréscimo de um milhão a um milhão e meio de pessoas no território, é evidente que pode haver aqui um ou outro ponto"."Mas o importante agora é que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que tudo corra bem", disse.