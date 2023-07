Justiça vai lançar “sucursal online até final de setembro”

As empresas estrangeiras que queiram criar sucursais em Portugal ou as portuguesas que o desejem fazer no estrangeiro, poderão, a partir de setembro, realizar o registo através da empresa online.



Vítor Chi / Cofina Media Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt | Rosário Lira Antena 1 09:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O digital é uma das grandes apostas para facilitar a vida às empresas ao longo do seu ciclo de vida, defende o secretário de Estado da Justiça Pedro Tavares, que anuncia novas funcionalidades a somar à “empresa na hora”, para criação de novas sociedades. Passa a ser possível, nomeadamente, declarar logo quem é o beneficiário efetivo e escolher o contabilista certificado que acompanhará a empresa no futuro. ... ...

Justiça vai lançar “sucursal online até final de setembro”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Justiça vai lançar “sucursal online até final de setembro” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar