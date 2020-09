Leão: Economia portuguesa com recuperação "rápida e melhor do que o esperado"

O ministro das Finanças português mostra-se otimista com a recuperação da economia portuguesa, afirmando que o crescimento está a ser melhor do que o esperado, apesar do 'outlook' ser ainda muito incerto.

"A economia está a recuperar de forma rápida e melhor do que o esperado em Portugal e na Europa", afirmou João Leão numa entrevista à Bloomberg TV em Berlim, onde está a participar na reunião do Eurogrupo.

Apesar de salientar que a recuperação ainda não é completa, o ministro das Finanças português afirma que o terceiro trimestre está correr "muito bem" para o setor da construção e que a indústria também está a recuperar.

Até o turismo, que foi muito afetado, dá sinais de retoma, afirmou João Leão à televisão da agência de notícias norte-americana, destacando que o número de turistas britânicos e de fora da Europa caiu fortemente, mas o turismo interno e de Espanha está positivo.

"O Governo está a implementar medidas muito fortes para proteger as empresas, o emprego e os rendimentos das famílias. Isto está a ajudar a recuperação da economia", acrescentou o ministro português.

João Leão afirmou que a recente valorização do euro mostra confiança dos mercados na união da Europa para enfrentar a crise, mas admitiu que a "situação ideal" passaria por a taxa de câmbio face ao dólar não continuar a aumentar, pois tal penaliza o turismo e não ajuda no esforço de elevar a taxa de inflação da Zona Euro.

O ministro destacou a importância dos fundos de recuperação da União Europeia, que vão ajudar no curto prazo, mas também a "reestruturar a economia portuguesa no médio prazo", sobretudo na transição digital e transição energética, para "aumentar a produtividade e também o potencial de crescimento".



A economia portuguesa registou uma contração de 16,3% no segundo trimestre, o que representa a quarta maior queda na União Europeia. As previsões da Comissão Europeia apontam para uma queda de 9,8% no PIB deste ano e uma subida de 6% em 2011.