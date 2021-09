Lisboa é ponto de partida de comboio comemorativo que vai ligar Europa

Lisboa será, esta quinta-feira, o ponto de partida para uma viagem de cinco semanas do comboio expresso "Interligar a Europa". A iniciativa da Comissão Europeia surge no âmbito da celebração do Ano Europeu do Transporte Ferroviário e pretende sensibilizar a população para os benefícios dos comboios, mas também alertar para os desafios que ainda falta superar.

Durante a viagem de 36 dias, o comboio passará por 26 países e fará mais de 100 paragens. Contudo, precisará de utilizar três composições diferentes, expondo a falta de interligação que ainda existe entre algumas partes da rede ferroviária da União Europeia e a "importância do planeamento e financiamento sustentáveis das infraestruturas", indica o site oficial da iniciativa.

Após percorrer mais de 20 mil quilómetros e atravessar fronteiras 33 vezes, prevê-se que o comboio chegue a Paris no dia 7 de outubro. A meio da viagem, terá lugar uma celebração especial em Liubliana, interligando os três países – Portugal, Eslovénia e França – que, em 2021 e no primeiro semestre de 2022, partilham a presidência do Conselho da União Europeia.

Não há bilhetes à venda, mas os cidadãos interessados podem acompanhar todo o trajeto online e participar nas diversas iniciativas paralelas, a acontecer nas várias cidades.

"Os caminhos de ferro moldaram a nossa história comum. Mas o transporte ferroviário também é o futuro da Europa, o nosso caminho para mitigar as alterações climáticas e impulsionar a recuperação económica da pandemia, à medida que construímos um setor de transporte neutro em carbono. Nas próximas semanas, o comboio expresso «Interligar a Europa» será simultaneamente uma conferência, um laboratório e um fórum para o debate público sobre como tornar o transporte ferroviário o meio de transporte favorito de passageiros e empresas", assumiu em comunicado Adina Valean, a comissária europeia dos transportes, que estará em Lisboa para a cerimónia inaugural da iniciativa, junto com o ministro português das infraestruturas, Pedro Nuno Santos.