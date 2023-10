Lisboa entre as finalistas para Capital Europeia da Inovação

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira que Lisboa pertence ao lote das três cidades finalistas para Capital Europeia da Inovação. A acompanhar a capital portuguesa, Bruxelas indicou também a cidade ucraniana de Lviv e Varsóvia, capital da Polónia.Este prémio é apoiado pelo Conselho Europeu de Inovação e, afirma a Comissão Europeia em comunicado, "reconhece o papel que as cidades desempenham na formação do ecossistema de inovação local e na promoção de inovações revolucionários, em linha com os objetivos da Nova Agenda Europeia de Inovação".Em setembro, a Comissão Europeia já havia anunciado que Lisboa estava presente no grupo de seis semifinalistas. A escolha dos finalistas foi feita a partir de um "cuidadoso processo de seleção que incluiu entrevistas remotas", sublinha Bruxelas.A cidade vencedora receberá um prémio de 1 milhão de euros e os dois segundos classificados vão receber 100 mil euros cada.



A Comissão Europeia anunciou também os finalistas nomeados para a categoria de Cidade Inovadora Europeia em Ascensão. Cork na Irlanda, Linköping na Suéncia e Padova em Itália são os finalistas e o vencedor vai receber a quantia de 500 mil euros.

O vencedor será anunciado no dia 27 de novembro, numa cerimónia de entrega de prémios em Marselha, a última cidade vencedora deste galardão.