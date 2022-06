Lisboa, Oeiras e Cascais querem agilizar plano para zona costeira e ribeirinha

Os presidentes das Câmaras de Lisboa, Oeiras e Cascais decidiram avançar para um plano de intervenção na zona costeira e ribeirinha dos três concelhos e pedir uma reunião ao ministro das Infraestruturas, revelou esta quinta-feira a Câmara Municipal de Lisboa.De acordo com uma nota divulgada pelo Gabinete de imprensa da Câmara Municial de Lisboa (CML), os presidentes das Câmaras Municipais de Lisboa, Carlos Moedas, Oeiras, Isaltino Morais, e Cascais, Carlos Carreiras, estiveram esta quinta-feira reunidos "para avaliar estratégias para dar respostas a problemas comuns aos três municípios".No encontro, "foi decidido que será necessário avançar para um plano macro para toda a longa zona costeira e ribeirinha, procurando agilizar meios e autonomia que determinem o aumento da capacidade de intervenção de cada um dos municípios nestas áreas".Os autarcas decidiram ainda solicitar uma reunião ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, "na sequência de vários temas abordados", realçou a CML.No encontro, os autarcas discutiram também "algumas das questões que têm sido colocadas aos municípios e relacionadas com deficientes soluções para o processo de descentralização em curso".Na nota, a CML realça que este foi o primeiro de vários encontros que os três autarcas, "líderes de três dos municípios mais prósperos do país", vão realizar para "aprofundar a cooperação municipal e desenvolver uma visão de futuro para os seus territórios e que puxe pelas energias do país".