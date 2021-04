Lucros tributáveis na UE subiriam 15% com imposto global

Com o avanço da proposta americana de um imposto único global sobre lucros de empresas, as grandes multinacionais podem esperar ver as suas contribuições disparar. Os lucros imputados aos países da União Europeia subiriam em torno de 15%.

