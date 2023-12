Luís Amado: “Inflação está longe de estar controlada”

Oconsultor e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a previsão do Banco Central Europeu (BCE) de que a inflação na Zona Euro chegue a 2% em 2026, é “possível”, mas alerta para riscos. Conflitos na Ucrânia e Médio Oriente, vão, segundo Luís Amado, continuar a ameaçar novas subidas do índice de preços no consumidor em todo o mundo, a par com a subida de salários.





