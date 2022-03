Mais de 660 mil pessoas fugiram para países vizinhos nos últimos dias

Leia Também Zelensky quer Rússia banida de todos os portos e aeroportos do mundo

A invasão da Ucrânia pela Rússia já causou uma vaga de mais de 660.000 refugiados, indicou esta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), alertando que os números estão a aumentar de forma "exponencial"."Temos agora mais de 660.000 refugiados que fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos seis dias", referiu a porta-voz do ACNUR, Shabia Mantoo, num encontro com a imprensa em Genebra.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e várias centenas de milhares de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.