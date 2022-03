Política de Defesa da UE evoluiu mais em seis dias do que em duas décadas

Leia Também Mais de 660 mil pessoas fugiram para países vizinhos nos últimos dias

A presidente da Comissão Europeia disse hoje que a política de Segurança e Defesa da União Europeia "evoluiu mais nos últimos seis dias do que nas últimas duas décadas", na sequência da resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.Intervindo na sessão plenária extraordinária do Parlamento Europeu que esta teça-feira decorre em Bruxelas para debater a "agressão russa contra a Ucrânia", Ursula Von der Leyen apontou que "a maioria dos Estados-membros prometeram entregas de equipamento militar à Ucrânia" e "a Alemanha anunciou que irá cumprir o objetivo de 2% da NATO o mais rapidamente possível", referindo-se à meta de percentagem do PIB a ser consagrado à Defesa."E a nossa União, pela primeira vez, está a utilizar o orçamento europeu para comprar e entregar armas a um país que está a ser atacado", disse, referindo-se ao pacote de 500 milhões de euros do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, "para apoiar a defesa da Ucrânia".Sublinhando que "este é um momento de viragem para a União", Von der Leyen advertiu que aquilo que se passa hoje na Ucrânia mostra que os europeus não podem dar por adquirida a sua segurança, pelo que têm de investir nela."Não podemos tomar a nossa segurança e a proteção das pessoas como garantidas. Temos de nos erguer em defesa dela. Temos de investir nisso. Temos de assumir a nossa justa quota-parte de responsabilidade", declarou.Von der Leyen intervinha num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, que contou com a participação, por videoconferência, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.