Mais PIB, menos dívida, mas quase o dobro da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A apresentação detalhada das medidas do pacote anti-inflação não foi apenas para explicar o impacto, a abrangência e o custo de cada uma das iniciativas que o Governo aprovou no Conselho de Ministros extraordinário de segunda-feira. Fernando Medina também atualizou uma parte significativa do cenário macroeconómico que não deverá estar muito distante dos números que a equipa das Finanças deverá

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...