“Margem para ir mais longe” nos salários da Função Pública? “Temos”

A ministra da Presidência diz que ainda é cedo para falar de valores de aumentos salariais na administração pública, preferindo esperar pelas negociações de outubro, por altura do Orçamento do Estado para 2023 para definir as atualizações. Mas rejeita uma nova atualização extraordinária.

