Marques Mendes: Centeno mudou muito porque “quer ser comissário e vice-presidente europeu”

Marques Mendes defendeu este domingo, no seu espaço habitual de comentário na SIC, que Mário Centeno mudou muito desde que se tornou presidente do Eurogrupo porque tem a ambição de ser comissário e vice-presidente europeu.

"Mário Centeno mudou muito desde que é ministro das Finanças e sobretudo depois de ir para o Eurogrupo. Hoje, Mário Centeno é praticamente igual a Vítor Gaspar. Tem a mesma obsessão pelo défice e até um discurso semelhante. Por isso, Mário Centeno é hoje apreciado à direita e criticado à esquerda", afirmou o comentador.







E acrescentou: Centeno "tem uma estratégia pessoal e corre em pista própria porque quer ficar na história como o ministro das Finanças que acabou com os défices em Portugal. Quer ser comissário e vice-presidente europeu".





A mudança de Centeno é apontada por Marques Mendes como um dos factores de agitação na geringonça. Mas não o único: "em boa verdade, este é o Programa de Estabilidade que PSD e CDS fariam se estivessem no Governo e este é o PE que PS/PCP/BE rejeitariam se estivessem na oposição. Eles não podem dizer isso em público mas essa é a verdade", afirmou.