Matos Fernandes: “Chuva da próxima semana pode permitir alívio da restrição às barragens”

O ministro do Ambiente e da Ação Climática está convicto que as previsões de chuva na próxima semana podem ajudar o país a ultrapassar a seca e permitir o alívio da medida imposto pelo governo, que decidiu restringir a produção de eletricidade em cinco represas.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Matos Fernandes explica que a medida não tem um prazo para acabar, mantendo-se "sempre que estivermos perto de só haver numa albufeira água para o abastecimento humano, nos próximos dois anos".O governante diz querer "acreditar que a medida não será toda ela desbloqueada de uma noite para uma manhã", mas admite que "com as chuvas da próxima semana, mormente na bacia do rio Lima onde há duas barragens muito importantes, o Alto Lindoso e o Touvedo, se calhar pode haver, por exemplo, condições para numa delas aliviar esta restrição".